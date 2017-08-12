Игуодала: Дрэймонд Грин — один из самых умных игроков, с которыми я был рядом

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала заявил, что Дрэймонд Грин добивается успеха на площадке скорее за счёт игрового интеллекта, чем благодаря своей атлетичности.

«Самое безумное в Дрэймонде — это то, что он один из самых умных баскетболистов, с которыми я когда-либо был рядом. Игра даётся ему так легко, что кажется, будто он невероятный атлет. Но он не может бросить футбольный мяч или ударить по-бейсбольному. Ни в каком другом спорте у него не получается», — приводит слова Игуодалы SB Nation.