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РФБ представила лучшие моменты матча Россия — Германия

12 августа 2017, суббота. 20:20 Баскетбол

Официальный канал Российской федерации баскетбола в YouTube представил видеоролик, посвящённый лучшим моментам матча между сборными России и Германии, который состоялся сегодня, в Казани.

Подопечные Сергея Базаревича добились в этом матче убедительной победы, разгромив соперника с разницей в 29 очков — 89:60. Самым результативным игроком в составе сборной России стал центровой Тимофей Мозгов, записавший в актив 15 очков.

Видео с лучшими моментами поединка между командами России и Германии можно посмотреть в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
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