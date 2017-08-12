Энтони опубликовал пост о путешествии на неизвестную территорию

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, который продолжает искать варианты обмена из нынешней команды, написал о путешествии на неизвестную территорию, разместив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграм».

«Стремиться быть ещё выше, стремиться делать ещё лучше. Отчаянная борьба быть за пределами того, где мы были вчера. Это битва против почивания на лаврах, против страха потерять то, что имеешь. Это путешествие на неизвестную территорию», — завершил Энтони.

Соответствующий пост Кармело Энтони можно посмотреть на его странице в "Инстаграм".