Тони Паркер: вернусь в строй через четыре-пять месяцев

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер рассказал, как проходит его восстановление после разрыва сухожилия на левой ноге.



«Моё состояние постепенно улучшается. Я понемногу начал бегать, а хожу уже довольно уверенно. Но тем не менее до полного выздоровления ещё далеко. Смогу вернуться в строй только через четыре или пять месяцев. Однако темпами восстановления я очень доволен. Удалось добиться определённого прогресса», — цитирует Паркера San Antonio Express-News.

Защитник получил травму во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».