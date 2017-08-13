Д. Джексон: если бы меня меняли в «Кливленд», то уже обменяли бы

Новичок «Финикс Санз» Джош Джексон не верит, что клуб отдаст его «Кливленд Кавальерс» в ходе сделки по обмену Кайри Ирвинга.

«Думаю, если бы это могло случиться, то уже случилось бы. Я немного поговорил об этом с агентом. Социальные сети я не читаю, люди пишут там что угодно. Я подхожу к этому так же, как к драфту.

Я не знаю, что будет. Просто постараюсь выжать максимум из любой ситуации. Если меня обменяют в Китай, я тоже буду стараться использовать ситуацию наилучшим образом", — приводит слова Джексона Clutch Points.