Моня: «Зенит» не меньше «Химок» заслуживал места в Евролиге

Форвард «Химок» Сергей Моня считает, что старт прошлого сезона вышел не слишком удачным из-за изменений состава.

«В начале сезона мы очень часто меняли легионеров. Не успевали сыграться. С одними проходили предсезонные сборы, потом пришли другие. После того как состав определился, всё стало вроде бы спокойно и понятно», — сказал Моня.



Моня прокомментировал также победу над «Зенитом» в серии со счётом 3-2 после поражения в двух первых матчах.

«Не без везения, точно. Они также заслуживали играть в Евролиге, как и мы. Всё решилось в пятом матче, где нам чуть больше повезло. «Зенит» промазал три броска в конце. Если бы попали, то мы бы сейчас не играли в Евролиге», — передаёт слова Мони корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.