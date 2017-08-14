Моня: в сборной России нет проблем ни с одной позицией

Форвард «Химок» Сергей Моня поделился мнением о нынешнем составе сборной России.

«Им надо сыграться. В команде много новичков. Сейчас парни играют товарищеские матчи перед чемпионатом Европы, и есть время сыграться, почувствовать друг друга. Смотрю на состав и понимаю: проблем ни с одной позицией нет, каждая линия хорошо укомплектована. Причём есть кому менять игроков стартовой пятёрки, и это важно.



Знаю, внутри коллектива хорошая атмосфера и все на одной волне. Многое будет зависеть от первого матча на турнире. Пожалуй, это будет самая главная игра. По составу и отношению парней к делу, хочется верить, всё у сборной получится», — передаёт слова Мони корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.