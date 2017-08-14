Уэйд: Мэджик Джонсон был для меня наставником, когда я искал свой путь

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд поздравил с днём рождения легенду НБА Мэджика Джонсона и поблагодарил его за помощь.

«С днём рождения великого Мэджика Джонсона. Спасибо, что был больше, чем баскетбольным кумиром. Спасибо, что был наставником для меня, когда я искал свой путь», — написал Уэйд в своём «твиттере».

14 августа Ирвину «Мэджику» Джонсону исполнилось 58 лет. Он провёл в НБА 13 сезонов в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». На его счету пять чемпионских титулов и три приза MVP сезона.