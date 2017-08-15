Брайант рассказал, за что любит женскую НБА

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал, почему после завершения карьеры стал следить за женской НБА.

«Когда ребёнок играет в баскетбол, у него есть мечта, есть цель. И теперь если девочка играет в баскетбол, она стремится попасть в женскую НБА. Она хочет быть чемпионкой, как Куп (Синтия Купер), как Дайана (Таурази). Самое важное, что растущие и играющие в баскетбол женщины знают, к чему может прийти их карьера. Это самый значительный момент», — приводит слова Брайанта Dime.