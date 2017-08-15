Норрис Коул официально стал игроком «Маккаби»

Тель-авивский «Маккаби» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим защитником Норрисом Коулом.



Прошлый сезон Коул начинал в китайском клубе «Шаньдун Голден Старз», за который провёл девять матчей. Весной он 13 раз сыграл в НБА за «Оклахома-Сити Тандер».



Всего на счету Коула 424 матча в НБА. Помимо «Тандер» он выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Майами Хит», с которым дважды становился чемпионом. Его средние показатели в регулярном первенстве — 7,0 очка, 2,7 передачи и 2,0 подбора за игру.

«Маккаби» предложил контракт двукратному чемпиону НБА Норрису Коулу