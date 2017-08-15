Форвард «Маккаби» Смит объявил о завершении карьеры

Американский форвард Девин Смит объявил о завершении карьеры, о чём сообщает баскетбольный обозреватель Дэвид Пик в своём «твиттере».



Последние шесть сезонов Смит выступал в составе «Маккаби» (Тель-Авив), с которым в 2014 году выиграл Евролигу. Также за свою карьеру 34-летний баскетболист играл в Испании, Италии, Турции и Греции, но главных результатов добился именно в Израиле, где дважды выигрывал чемпионат, шесть раз становился победителем Кубка и ещё дважды Суперкубок Израиля. В 2015 году был признан самым ценным игроком чемпионата Израиля.