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«Торонто» обращался к «Кливленду» по поводу обмена Ирвинга

15 августа 2017, вторник. 22:03 Баскетбол

Генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Бобби Уэбстер сообщил, что команда обращалась к «Кливленд Кавальерс» по поводу обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Конечно. Когда игрок такого уровня становится доступен, было бы непростительно не позвонить», — приводит слова Уэбстера корреспондент Джош Левенберг.

Ранее стало известно, что Ирвинг попросил «Кливленд» об обмене. Среди наиболее вероятных направлений для него упоминаются «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз», «Майами Хит» и «Сан-Антонио Спёрс». Официально об обмене не сообщалось.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
15 августа 2017, вторник
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