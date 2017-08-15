«Торонто» обращался к «Кливленду» по поводу обмена Ирвинга

Генеральный менеджер «Торонто Рэпторс» Бобби Уэбстер сообщил, что команда обращалась к «Кливленд Кавальерс» по поводу обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Конечно. Когда игрок такого уровня становится доступен, было бы непростительно не позвонить», — приводит слова Уэбстера корреспондент Джош Левенберг.

Ранее стало известно, что Ирвинг попросил «Кливленд» об обмене. Среди наиболее вероятных направлений для него упоминаются «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз», «Майами Хит» и «Сан-Антонио Спёрс». Официально об обмене не сообщалось.