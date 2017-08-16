Разворот Винса Картера на 360 градусов – лучший в сезоне-2016/17

НБА опубликовала видео, посвящённое 10 лучшим разворотам на 360 градусов в минувшем сезоне. В подборку попали защитник «Оклахома-Сити Тандер» Виктор Оладипо, разыгрывающий «Финикс Санз» Эрик Бледсо, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордан Кларксон, форвард «Орландо Мэджик» Терренс Росс, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эван Тёрнер, форвард «Мэджик» Аарон Гордон, лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис, а также защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.