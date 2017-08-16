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Разворот Винса Картера на 360 градусов – лучший в сезоне-2016/17

16 августа 2017, среда. 12:04 Баскетбол

НБА опубликовала видео, посвящённое 10 лучшим разворотам на 360 градусов в минувшем сезоне. В подборку попали защитник «Оклахома-Сити Тандер» Виктор Оладипо, разыгрывающий «Финикс Санз» Эрик Бледсо, защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джордан Кларксон, форвард «Орландо Мэджик» Терренс Росс, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эван Тёрнер, форвард «Мэджик» Аарон Гордон, лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис, а также защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Нью-Орлеан Пеликанс Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз Аарон Гордон Виктор Оладипо Винс Картер Джордан Кларксон Терренс Росс Эван Тёрнер Энтони Дэвис Эрик Бледсо
Новости. Баскетбол
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