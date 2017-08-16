Коллинз продлит контракт с «Локомотивом» до лета 2018 года

Американский защитник Марди Коллинз продлит контракт с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Соглашение будет рассчитано на сезон-2017/18, сообщает SDNA.

В прошлом сезоне 33-летний защитник набирал в среднем 10,8 очка, 5,5 подбора и 3,6 передачи за матч в Еврокубке. В Единой лиге ВТБ его средние показатели составляли 12,2 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи.

До «Локомотива» Коллинз выступал за французский «Страсбург», польский «Туров» и греческий «Олимпиакос». Также на его счету четыре сезона в НБА за «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс».