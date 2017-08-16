Мутомбо: каждый день молюсь за здоровье Эмбиида

Член Зала славы НБА Дикембе Мутомбо признался, что регулярно молится за здоровье центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Эмбиид мне как сын. Каждый день стараюсь найти место, чтобы помолиться богу за его выздоровление», — приводит слова Мутомбо корреспондент Sports Illustrated Джейк Фишер.

Эмбиид пропустил два сезона, после того как был выбран на драфте, из-за перелома ноги. В сезоне-2016/17 он дебютировал в НБА, но провёл всего 31 матч из-за разрыва мениска левого колена. Его средние показатели составили 20,2 очка, 7,8 подбора, 2,5 блок-шота и 2,1 передачи за матч.