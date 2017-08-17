«Автодор» усилился американским форвардом Хаммером

Саратовский «Автодор» заключил годичное соглашение с американским форвардом Айаном Хаммером. Игрок способен закрыть позиции 3-го, 4-го и 5-го номера, сообщает официальный сайт клуба. Уже на следующей неделе 27-летний Хаммер присоединится к своей новой команде.

Минувший сезон он провёл в составе турецкого клуба «ТЕД Колежлилер» из Анкары, где его показатели составили 15,1 очка, 7 подборов, 1,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.

Также за свою профессиональную карьеру он успел поиграть в чемпионате Германии («Ратиофарм Ульм» и «Геттинген»), и в Единой лиге ВТБ. В сезоне 2014/15, выступая за финский «Байзонс» он набирал в среднем по 15,5 очка и совершал 8,9 подбора за игру.

Отметим. что этим подписанием руководство саратовского клуба официально завершило летнюю трансферную кампанию.