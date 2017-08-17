Тяжёлый форвард Брэндон Басс продолжит карьеру в Китае, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дэвид Пик. 32-летний игрок заключил годичное соглашение с командой «Ляонин Леопардс». За год в поднебесной американец сможет заработать $ 2 млн.

В минувшем сезоне Басс защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярном чемпионате-2017/18 он принял участие в 52 поединках, набирая в них 5,6 очка и совершая 2,5 подбора в среднем за игру. В плей-офф в активе игрока всего 1 матч, в котором он отметился двумя очками и одним подбором.

За 12 сезонов выступлений в НБА Басс также играл в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», «Даллас Маверикс», «ОрландоМэджик», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».