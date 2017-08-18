Ханикатт: мне будет легче освоиться в «Химках», я знаю всех русских игроков

Форвард «Химок» Тайлер Ханикатт поделился мнением о составе команды в предстоящем сезоне.



«Мне нравится новая команда. В отличие от других иностранцев, мне будет легче, так как я знаю всех русских игроков. Тренерский штаб имеет хорошую репутацию. У нас есть новые американцы, с которыми, думаю, у нас будет отличное взаимопонимание. Джеймс Андерсон может играть на третьей и четвертой позициях, что сделает «Химки» ещё универсальнее. Такие атлетичные парни, как Малькольм Томас и Энтони Гилл, добавят команде скорости и темпа, мы станем гораздо быстрее. Чарльз Дженкинс – не только хороший снайпер, он также надёжно играет в защите. Одним словом, у нас подобрались квалифицированные исполнители», – цитирует Ханикатта официальный сайт клуба.