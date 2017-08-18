Джордан — величайший темнокожий спортсмен в истории по версии The Undefeated

Популярный американский портал The Undefeated и аналитическая платформа SurveyMonkey составили список из 50 величайших темнокожих спортсменов. Рейтинг был основан на опросах людей разного возраста, пола, цвета кожи и образования.
В рейтинг попали 12 баскетболистов, причём Майкл Джордан занял первое место. А вот Коби Брайанта в списке не оказалось, что вызвало бурное негодование его поклонников.
50 величайших темнокожих спортсменов:
1. Майкл Джордан (баскетбол);
2. Джеки Робинсон (бейсбол);
3. Мохаммед Али (бокс);
4. Уилли Мэйс (бейсбол);
5. Джесси Оуэнс (лёгкая атлетика);
6. Серена Уильямс (теннис);
7. Хэнк Аарон (бейсбол);
8. Симона Байлз (гимнастика);
9. Габриэль Дуглас (гимнастика);
10. Джерри Райс (американский футбол);
11. Мэджик Джонсон (баскетбол)...
13. Карим Абдул-Джаббар (баскетбол)...
16. Шакил О′Нил (баскетбол);
17. Джулиус Ирвинг (баскетбол)…
26. Уилт Чемберлен (баскетбол)…
28. Стивен Карри (баскетбол)…
29. Леброн Джеймс (баскетбол)…
36. Билл Расселл (баскетбол)…
46. Дэвид Робинсон (баскетбол)…
49. Айзея Томас (баскетбол);
50. Тим Данкан (баскетбол).