Джордан — величайший темнокожий спортсмен в истории по версии The Undefeated

Популярный американский портал The Undefeated и аналитическая платформа SurveyMonkey составили список из 50 величайших темнокожих спортсменов. Рейтинг был основан на опросах людей разного возраста, пола, цвета кожи и образования.



В рейтинг попали 12 баскетболистов, причём Майкл Джордан занял первое место. А вот Коби Брайанта в списке не оказалось, что вызвало бурное негодование его поклонников.



50 величайших темнокожих спортсменов:



1. Майкл Джордан (баскетбол);

2. Джеки Робинсон (бейсбол);

3. Мохаммед Али (бокс);

4. Уилли Мэйс (бейсбол);

5. Джесси Оуэнс (лёгкая атлетика);

6. Серена Уильямс (теннис);

7. Хэнк Аарон (бейсбол);

8. Симона Байлз (гимнастика);

9. Габриэль Дуглас (гимнастика);

10. Джерри Райс (американский футбол);

11. Мэджик Джонсон (баскетбол)...

13. Карим Абдул-Джаббар (баскетбол)...

16. Шакил О′Нил (баскетбол);

17. Джулиус Ирвинг (баскетбол)…

26. Уилт Чемберлен (баскетбол)…

28. Стивен Карри (баскетбол)…

29. Леброн Джеймс (баскетбол)…

36. Билл Расселл (баскетбол)…

46. Дэвид Робинсон (баскетбол)…

49. Айзея Томас (баскетбол);

50. Тим Данкан (баскетбол).