Россия уступила Германии на турнире в Гамбурге, Воронцевич набрал 22 очка

Сегодня сборная России по баскетболу стартовала на товарищеском международном турнире в Гамбурге SuperCup. В первый игровой день команда Сергея Базаревича провела встречу с хозяевами паркета — сборной Германии. В напряжённом поединке немного удачливее оказались немецкие баскетболисты.

Уступая перед заключительной четвертью три очка, сборная Германии сумела вырвать итоговую победу — 79:76. Самым результативным в составе сборной России стал Андрей Воронцевич, набравший 22 очка и совершивший 5 подборов. В шаге от дабл-дабла остановился центровой Тимофей Мозгов, набравший 10 очков и совершивший 9 подборов. У сборной Германии 28 очков в активе разыгрывающего Денниса Шрёдера.

Германия – Россия — 79:76 (19:21, 20:20, 17:19, 23:16)

Сборная России: Воронцевич (22+5 подборов), М. Кулагин (14), Мозгов (10+9 подборов), Курбанов (9+3 передачи), Хвостов (9+3 передачи), Щвед (6+5 подборов+3 передачи), Антонов (4), Фридзон (2).