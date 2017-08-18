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Ховард — о переходе в «Шарлотт»: это отличный шанс закрыть всем рты

18 августа 2017, пятница. 23:36 Баскетбол

Центровой Дуайт Ховард, ставший в это межсезонье игроком «Шарлотт Хорнетс», рассказал, что рассматривает новый вызов в своей карьере как возможность закрыть рты всем недоброжелателям.

«Тренер „Шарлотт“ Стив Клиффорд давит на меня, но не из тех ребят, которые намерены ломать мой дух. Он реально верит в меня. Учитывая всё то, что произошло в моей карьере за последние пару лет, это отличный шанс доказать самому себе, кем я являюсь. Это хорошая возможность закрыть всем рты», — приводит слова Ховарда SLAM Online.

В минувшем сезоне Ховард выступал в составе «Атланты Хоукс». В регулярном чемпионате он принял участие в 74 поединках, набирая в них 13,5 очка и совершая 12,7 подбора.

Источник: SLAM Online Сообщить об ошибке
Теги
Шарлотт Хорнетс Дуайт Ховард
Новости. Баскетбол
18 августа 2017, пятница
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