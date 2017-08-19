Бунгу-Коло продолжит карьеру в Германии

Французский форвард Нобель Бунгу-Коло, выступавший в минувшем сезоне в составе подмосковных «Химок», продолжит карьеру в Германии, сообщает Sportando. Баскетболист присоединился к тренировочному лагерю одного из сильнейших клубов страны — мюнхенской «Баварии». Для Бунгу-Коло это станет первым опытом выступлений в Германии, до подписания контракта с «Химками» он всю карьеру провёл во Франции.

В чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2016/17 Бунгу-Коло принял участие в 27 поединках (25 — в старте), набирая 7 очков и совершая 3,4 подбора.