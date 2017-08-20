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Харден: «Хьюстон» находится на одном уровне с «Голден Стэйт»

20 августа 2017, воскресенье. 09:34 Баскетбол

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден считает, что изменения в составе команды в межсезонье позволят ей на равных бороться с действующим чемпионом «Голден Стэйт Уорриорз».

«Всем известно, что «Голден Стэйт» три раза подряд выходил в финал плей-офф и дважды побеждал в нём. И каждая команда хочет прервать эту серию. Сейчас «Хьюстон» находится на одном уровне с «Уорриорз». Несомненно, нам ещё предстоит очень много работы. Но теперь наши шансы победить их сильно выросли», – цитирует Хардена USA Today.

В межсезонье в «Рокетс» перешёл разыгрывающий Крис Пол.

Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс Джеймс Харден
Новости. Баскетбол
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