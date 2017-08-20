Харден: «Хьюстон» находится на одном уровне с «Голден Стэйт»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден считает, что изменения в составе команды в межсезонье позволят ей на равных бороться с действующим чемпионом «Голден Стэйт Уорриорз».



«Всем известно, что «Голден Стэйт» три раза подряд выходил в финал плей-офф и дважды побеждал в нём. И каждая команда хочет прервать эту серию. Сейчас «Хьюстон» находится на одном уровне с «Уорриорз». Несомненно, нам ещё предстоит очень много работы. Но теперь наши шансы победить их сильно выросли», – цитирует Хардена USA Today.



В межсезонье в «Рокетс» перешёл разыгрывающий Крис Пол.