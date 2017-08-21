Айверсон: MVP сезона-2017/18 станет Леброн Джеймс

Член Зала славы НБА Аллен Айверсон считает, что приз MVP по итогам сезона-2017/18 достанется форварду «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу.

«Я выберу Леброна, вне зависимости от обстоятельств. Сначала Леброн, а затем уже все остальные. Но в лиге так много отличных игроков! Не хочу выражать неуважение ни к кому из молодёжи», — приводит слова Айверсона The Score.

Джеймс четыре раза получал приз MVP, но в последний раз это произошло в 2013 году. С тех пор он однажды становился MVP финальной серии. В прошлом сезоне MVP признали защитника «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука.