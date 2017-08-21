Мэйо: я подвёл «Милуоки» и всё исправлю, если мне дадут шанс

Атакующий защитник О Джей Мэйо надеется вернуться в «Милуоки Бакс», чтобы искупить свою вину перед клубом. С 1 июля 2016 года Мэйо отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.

«Я хотел бы вернуться в „Милуоки“. Я был очень близок с Джейсоном Киддом, лучшие отношения с тренером в моей жизни, не считая Барнса. У меня были отличные отношения с Адетокунбо и Миддлтоном. Мне было комфортно.

Я чувствую, что подвёл их. Обманывал два года. Они заплатили мне $ 8 млн за то, что я был, на мой вкус, посредственным игроком. Они вложили миллионы, чтобы я играл на максимуме, а было видно, что это не так. Если они дадут мне шанс, я всё исправлю. Я им должен», — цитирует Мэйо Sports Illustrated.