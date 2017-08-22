Кьюбан подшутил над Ирвингом во время солнечного затмения

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан подшутил над разыгрывающим «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингом во время солнечного затмения 21 августа.

«Кто-то ещё думает, что Земля плоская?» — написал Кьюбан в своём «твиттере», отсылая к словам Ирвинга.

Во время перерыва на Матч звёзд Ирвинг заявил, что не верит в то, что Земля круглая, и считает её плоской. Позднее разыгрывающий назвал эти слова шуткой. По словам учителя из США, слова Ирвинга заставили часть детей поверить, что Земля на самом деле плоская.