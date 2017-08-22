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Литва огласила окончательную заявку на Евробаскет-2017

22 августа 2017, вторник. 17:34 Баскетбол

Тренерский штаб сборной Литвы во главе с Дайнюсом Адомайтисом огласил окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу, сообщает официальный сайт Литовской федерации баскетбола. Вот 12 игроков, которые поедут на континентальное первенство:

Мантас Калниетис («Милан»), Миндаугас Кузьминскас («Нью-Йорк Никс»), Донатас Мотеюнас («Шаньдун Голден Старз»), Йонас Валанчюнас («Торонто Рэпторс»), Йонас Мачюлис («Реал Мадрид»), Лукас Лекявичус («Панатинаикос»), Мартинас Гечевичус («Сарагоса»), Мариус Григонис («Альба»), Артурас Милакнис («Жальгирис»), Эдгарас Улановас («Жальгирис»), Артурас Гудайтис («Литувос Ритас»), Эймантас Бендзиус («Литувос Ритас»).

На групповом этапе турнира сборная Литвы встретится с командами Италии, Германии, Израиля, Грузии и Украины. Чемпионат Европы пройдёт с 31 августа по 17 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Литвы — Баскетбол Донатас Мотеюнас Йонас Валанчюнас Мантас Калниетис Миндаугас Кузьминскас
Новости. Баскетбол
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