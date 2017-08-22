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НБА представила 10 лучших моментов Дюранта в сезоне-2016/17

22 августа 2017, вторник. 20:43 Баскетбол

Официальный YouTube-канал НБА представил видео, посвящённое лучшим моментам в сезоне-2016/17 в исполнении форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта.

В топ-10 вошли данки Дюранта в матчах с «Ютой Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» и блок-шоты в поединках с «Финикс Санз» и «Сан-Антонио Спёрс».

Первое место рейтинга досталось эпизоду третьего матча финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс», когда трёхочковый бросок Дюранта вывел команду из Калифорнии вперёд за 45 секунд до финальной сирены.

Минувший сезон стал для Дюранта первым в составе «Голден Стэйт». В регулярном чемпионате он провёл 62 поединка, набирая 25,1 очка, собирая 8,3 подбора и раздавая 4,9 передачи.

Видео с лучшими моментами в исполнении Кевина Дюранта в сезоне-2016/17 можно посмотреть на YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кевин Дюрант
Новости. Баскетбол
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