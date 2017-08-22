«Индиана» подписала двусторонний контракт с Пойтрессом

Руководство «Индианы Пэйсерс» подписало двустороннее соглашение с форвардом Алексом Пойтрессом, сообщает Hoopshype.

Баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт-2016 года, но не был выбран ни одной из команд. После этого он попробовал попасть в НБА посредством выступления в Лиге развития, где защищал цвета фарм-клуба «Индианы» — «Форт Уэйн Мэд Энтс». Пойтресс стал одним из самых ярких игроков D-лиги и принял участие в Матче всех звёзд турнира.

После он подписал краткосрочное соглашение с «Филадельфией Сиксерс». В 6 матчах регулярного чемпионата он набирал 10,7 очка и совершал 4,8 подбора в среднем.