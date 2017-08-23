Источник: многие игроки «Бостона» не любили Томаса

Часть игроков «Бостон Селтикс» с радостью восприняла обмен разыгрывающего Айзеи Томаса в «Кливленд Кавальерс».

«Я общался с несколькими руководителями команд, и мне сказали, что многие игроки „Селтикс“ не любили Айзею. Мы знаем, что такие же проблемы у него были в „Финиксе“ и „Сакраменто“, — заявил корреспондент Крис Бруссар в эфире Undisputed.

Томас был вместе с форвардом Джеем Краудером, центровым Анте Жижичем и драфт-пиком первого раунда 2018 года от «Бруклин Нетс» обменян на разыгрывающего Кайри Ирвинга.