«Барселона» отправила Райса в фарм-клуб, чтобы расторгнуть контракт

Испанская «Барселона» намерена расторгнуть контракт с атакующим защитником Тайризом Райсом. Клуб уведомил американца с македонским паспортом, что до расторжения контракта он будет переведён в фарм-клуб из второй испанской лиги. Зарплата Райса в «Барселоне» оценивается в $ 2 млн, сообщает инсайдер Дэвид Пик.

В прошлом розыгрыше Евролиги 30-летний Райс набирал в среднем по 13,0 очка и 4,9 передачи за игру. Он выступает в «Барселоне» с 2016 года, а до этого два сезона провёл в составе подмосковных «Химок».