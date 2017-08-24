«Нью-Йорк» заинтересован в услугах Джека и Гудвина

«Нью-Йорк Никс» заинтересован в услугах разыгрывающего Джарретта Джека и атакующего защитника Арчи Гудвина для усиления задней линии, сообщает ESPN.

33-летний Джек, отыгравший в НБА 12 лет, в минувшем сезоне из-за последствий разрыва крестообразных связок и полученного разрыва мениска провёл всего два матча за «Нью-Орлеан Пеликанс».

23-летний Гудвин в прошлом регулярном чемпионате выступал за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Бруклин Нетс», набирая по 7,3 очка и совершая по 1,9 подбора за 14 минут в среднем за игру.