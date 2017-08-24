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«Кливленд» сэкономит $ 29 млн в результате обмена Ирвинга

24 августа 2017, четверг. 14:08 Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» сэкономит около $ 29,1 млн в предстоящем сезоне-2017/18 в результате обмена разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Бостон Селтикс» на разыгрывающего Айзею Томаса, лёгкого форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и выбор первого раунда драфта 2018 года, полученный от «Бруклин Нетс», сообщает ESPN. Поскольку сумма зарплат всех трёх перешедших игроков вместе взятых меньше, чем зарплата Ирвинга, общий размер налога на роскошь организации уменьшится с $ 78,4 млн до $ 49,3 млн.

Кроме того в следующее межсезонье Томас станет свободным агентом.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
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