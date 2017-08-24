«Нижний Новгород» представил форму на следующий сезон

«Нижний Новгород» провёл предварительный показ формы, в которой команда будет выступать в предстоящем сезоне-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. Ещё до официальной фотосессии разыгрывающие Иван Стребков и Стерлинг Гиббс, атакующий защитник Максим Григорьев и лёгкий форвард Дмитрий Узинский продемонстрировали новый комплект экипировки. В нём будут сохранены традиционные чёрно-белые цвета клуба, а на груди появится надпись «Nizhny».

Фотографии новой формы «Нижнего Новгорода» доступны в официальном микроблоге клуба в социальной сети «Твиттер».