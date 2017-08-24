Сборной Украины предлагали «сдать» матч на Универсиаде

Федерация баскетбола Украины подала заявление в полицию на злоумышленника, который предлагал студенческой сборной страны провести договорной матч на Всемирной универсиаде в Тайбэе. Неизвестные пытались выйти на игроков и тренеров команды, чтобы убедить их за вознаграждение провести матч с фиксированным результатом.

«После матча с Австралией мне стала поступать информация, что какой-то неизвестный выходит на связь с игроками. Это повторялось неоднократно. Своим ребятам я полностью доверяю, и ожидаемо, что они сразу сообщили об этом главному тренеру, а я, в свою очередь, информирую ФБУ.

Ребятам поступали сообщения и даже звонки с предложением подкорректировать результат в нужном русле. Это русскоязычный человек, скорее всего, находится здесь, ребятам представлялся как Паша. Я уверен, что с нашей командой подобные выходки не пройдут», — цитирует главного тренера команды Валерия Плеханова сайт ФБУ.