«Сан-Антонио» объявил о подписании контракта с Джинобили

«Сан-Антонио Спёрс» объявил о возвращении в команду аргентинского защитника Ману Джинобили, сообщается на официальном сайте клуба. Условия соглашения, подписанного между «Спёрс» и 40-летним ветераном, не разглашаются.

Для Джинобили следующий чемпионат станет шестнадцатым в составе команды из Техаса. За годы выступлений в «Сан-Антонио» он четырежды выигрывал титул чемпиона, а также три раза принимал участие в Матче всех звёзд.

В минувшем регулярном чемпионате Джинобили провёл 69 поединков, набирая в них по 7,5 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в среднем. В плей-офф в активе игрока 16 матчей, в которых он собирал коллекцию из 6,6 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи.