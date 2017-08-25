Расселл: хочу, чтобы другие команды ненавидели «Бруклин»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д’Анджело Расселл выразил надежду на то, что его новая команда и её болельщики будут вызывать у соперников негативные эмоции. Его слова приводит The Nets Daily.



«Я хочу, чтобы команды ненавидели нас. Последние несколько лет «Бруклин» испытывал проблемы. Команды приезжали сюда, чтобы отдохнуть. Я хочу восстановить это место и сделать так, чтобы люди приезжали сюда и говорили: «Зрители настроены против нас. Это Нью-Йорк», – сказал Расселл.

Нынешним летом Расселл перешёл из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Бруклин» в результате обмена.