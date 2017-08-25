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Антипов: удивился, насколько иностранцы и российские ребята в УНИКСе были едины

25 августа 2017, пятница. 19:26 Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Павел Антипов, рассказал о той атмосфере, которая царила в минувшем сезоне в его бывшей команде — УНИКСе.

«Большое количество поражений не влияло на атмосферу в раздевалке. Я удивился, насколько иностранцы и российские ребята были едины. Этому способствовала коммуникабельность Антона Понкрашова, он делал для этого многое. Летом, перед началом сезона, мы даже собирались вместе, чтобы провести свободное время. Ходили ужинать, смотрели Олимпиаду.

Что касается моей роли в команде, то я знал, на что иду. После травмы Костаса Каймакоглу мне выдался шанс, которым старался правильно распорядиться. Мы придерживались тактики высоких пик-н-роллов, когда центровой ставит заслон Лэнгфорду или Колому. Я же по этой схеме занимал место в стороне и ждал скидки. Плюс много играли изоляций для Лэнгфорда – такая же история. Немного напрягало, конечно, – только бросать. Но слава богу, есть бросок", — передаёт слова Антипова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК УНИКС ПБК Локомотив-Кубань Павел Антипов
Новости. Баскетбол
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