Россия победила Финляндию со счётом 100:91, Швед набрал 20 очков

Сегодня, 25 августа, сборная России по баскетболу проводила выездной товарищеский матч с командой Финляндии. Уже в первой половине встречи подопечные Сергея Базаревича оформили небольшой отрыв, уйдя на перерыв с перевесом в 7 очков.

После третьей четверти преимущество россиян выросло до 10 баллов, в дальнейшем команда контролировала ход поединка, сумев довести матч победы — 100:91.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, набравший 20 очков. 17 очков в актив российской сборной принёс Андрей Воронцевич. У финнов 26 очков на счету Лаури Маркканена.

Финляндия — Россия — 91:100 (17:22, 21:23, 23:26, 30:29)

Россия: Швед (20), Воронцевич (17+6 подборов), Мозгов (14+9 подборов), Д. Кулагин (12+5 подборов), Фридзон (12), Курбанов (11+5 подборов), Зубков (7), Хвостов (5+5 передач)