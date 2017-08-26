Сборная Греции огласила окончательный состав на Евробаскет

Тренерский штаб сборной Греции по баскетболу определился с игроками, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы, сообщает Eurohoops. В окончательную заявку национальной команды попали следующие баскетболисты:

Ник Калатес («Панатинаикос»), Костас Слукас («Фенербахче»), Вангелис Мантцарис («Олимпиакос»), Никос Паппас («Панатинаикос»), Костас Папаниколау («Олимпиакос»), Ионнис Папапетру («Олимпиакос»), Танасис Адетокунбо («Андорра»), Георгиос Принтезис («Олимпиакос»), Димитриос Аграванис («Олимпиакос»), Яннис Бурусис («Чжецзян Лайонс»), Гиоргиос Папаяннис («Сакраменто Кингз»), Гиоргиос Богрис («Олимпиакос»).

На групповом этапе континентального первенства команда Греции сыграет со сборными Франции, Словении, Польши, Финляндии и Исландии.