Шикарные данки Мозгова – в лучших моментах матча между Россией и Финляндией

Официальный сайт РФБ представил ролик, посвящённый лучшим моментам товарищеского матча между сборными России и Финляндии, состоявшегося в Хельсинки. В их число вошли точный трёхочковый атакующего защитника Виталия Фридзона, роскошные проходы разыгрывающего Дмитрия Хвостова и защитника Алексея Шведа, а также шикарные данки центрового Тимофея Мозгова и мощного форварда Андрея Зубкова.

Встреча завершилась победой России со счётом 100:91.

Видео доступно на официальном канале федерации на сервисе Youtube.