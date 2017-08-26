Дюрант: самым сложным соперником «Голден Стэйт» стали бы «Лейкерс» 2001 года

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, поединок с какой командой стал бы наиболее серьёзным испытанием для действующих чемпионов.



«Лейкерс» образца 2011 года, которые в плей-офф одержали 16 побед при одном поражении, стали бы самым сложным соперником. Потому что Шакил О'Нил был очень большим. Их команда выделялась габаритностью, и нам пришлось бы нелегко. Кроме того, Коби Брайант тогда был в исключительной форме.

Мы бы несомненно разыгрывали пик-н-роллы через Шака и вынуждали его защищаться против Стивена Карри, меня или Клэя Томпсона. А в обороне постоянно сдваивались бы на нём, вынуждая пасовать», – цитирует Дюранта The Score.