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Дюрант: самым сложным соперником «Голден Стэйт» стали бы «Лейкерс» 2001 года

26 августа 2017, суббота. 12:55 Баскетбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал, поединок с какой командой стал бы наиболее серьёзным испытанием для действующих чемпионов.

«Лейкерс» образца 2011 года, которые в плей-офф одержали 16 побед при одном поражении, стали бы самым сложным соперником. Потому что Шакил О'Нил был очень большим. Их команда выделялась габаритностью, и нам пришлось бы нелегко. Кроме того, Коби Брайант тогда был в исключительной форме.
Мы бы несомненно разыгрывали пик-н-роллы через Шака и вынуждали его защищаться против Стивена Карри, меня или Клэя Томпсона. А в обороне постоянно сдваивались бы на нём, вынуждая пасовать», – цитирует Дюранта The Score.

Источник: The Score Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Кевин Дюрант Коби Брайант Шакил О'Нил
Новости. Баскетбол
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