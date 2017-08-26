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«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Макаду

26 августа 2017, суббота. 17:39 Баскетбол

Руководство «Филадельфии Сиксерс» подписало двусторонний контракт с двукратным чемпионом НБА, форвардом Джеймсом Макаду, сообщает Hoopshype.

В минувшем сезоне последний выступал в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В регулярном чемпионате он провёл 52 поединка (2 — в старте), набирая в них 2,8 очка и совершая 1,7 подбора в среднем. В плей-офф в его активе 13 встреч, в которых он набирал 1,8 очка и совершал 1 подбор.

Макаду выступает в НБА с 2014 года, и всё это время он защищал цвета «Голден Стэйт». Вместе с командой из Окленда он дважды выигрывал титул чемпиона (2015, 2017).

Источник: Hoopshype Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс
Новости. Баскетбол
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