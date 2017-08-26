Нене: Пол один из лучших разыгрывающих за всю историю

Центровой «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу с нетерпением ожидает старта сезона, и уверен в том, что совместная игра Криса Пола и Джеймса Хардена принесут всей команде много радости.

«Я с нетерпением жду совместной игры с Крисом Полом. На мой взгляд, он один из лучших разыгрывающих за всю историю и безусловно, он один из лучших игроков десятилетия. Я его немного знаю, он отличный парень.

В предстоящем сезоне нас ждёт много веселья. Харден и Пол отлично поладят. Сыграть вместе с ними — невероятный опыт. Харден — лучший атакующий игрок, а Пол — великолепно играет с мячом. Они могут зарабатывать очки из любой точки паркета, и у них высокий баскетбольный IQ. Когда они с мячом, никто из соперников не знает, чего ожидать. Всё это гораздо упрощает мою работу и работу всей команды", — приводит слова Нене Hoopshype.