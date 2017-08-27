Миссас: будь Адетокунбо здоров, сыграл бы на Евробаскете, несмотря на «Милуоки»

Главный тренер сборной Греции Костас Миссас уверен, что отказ Янниса Адетокунбо от выступления на Евробаскете-2017 действительно связан с проблемами со здоровьем. Ранее греческая федерация обвинила «Милуоки Бакс» в умышленном снятии игрока с турнира.

«История с Яннисом предельно ясна. Он хотел играть. Это было его целью, несмотря на состояние колена, которое не доставляло больших проблем. С первого дня он был под большим давлением „Бакс“, но выкладывался на сто процентов на каждой тренировке. Итоговое решение было принято из-за того, что он провалил тесты „Бакс“. Больше обсуждать нечего.

Стоит сказать, что в прошлом году Яннис остановил переговоры с «Бакс», чтобы помочь сборной Греции в предолимпийском турнире. Все имеют право на мнение, но нельзя забывать, что Яннису только 22 года. И чтобы совсем закрыть вопрос, хочу сказать: если бы Яннис был здоров и «Бакс» попросили его не играть, он бы сыграл", — приводит слова Миссаса Eurohoops.