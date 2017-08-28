Джефф Ван Ганди: сборную США недооценивают, а меня считают клоуном

Главный тренер сборной США в отборочном турнире к Кубку мира — 2019 Джефф Ван Ганди допускает, что его команду не рассматривают в качестве фаворита.



«Не стоит недооценивать, насколько уязвимыми считают эту сборную США будущие соперники. И это начинается с меня самого. Они думают: «Да этот клоун уже 10 лет никого не тренировал. Он никогда не работал на уровне сборных и в матчах по правилам ФИБА. И как его подопечные смогут доверять такому человеку?» А кроме того, им практически неизвестны наши игроки», – цитирует Ван Ганди ESPN.



В состав сборной США на отборочный турнир к Кубку мира — 2019 вошли только два действующих баскетболиста НБА – лёгкий форвард «Детройт Пистонс» Даррун Хиллиард и центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Маршалл Пламли.