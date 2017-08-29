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Кириленко: костяк сборной России – Швед, Мозгов, Фридзон, Курбанов и Воронцевич

29 августа 2017, вторник. 10:11 Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением об основных игроках нынешней сборной России.

«Фридзон, как капитан команды, имеет большое влияние на игру. Плюс опытные Курбанов и Воронцевич. Вместе со Шведом и Мозговым это, наверное, те пять ребят, на которых ляжет основная ответственность за результат. Никакого неуважения к остальным у меня нет. И Хвостов, и Зубков, и Антонов – серьёзные баскетболисты. Но если мы рассматриваем костяк команды, то многое будет зависеть именно от перечисленной пятёрки…

Хотя всё-таки выделю отдельно ещё и Антонова. Пожалуй, одного из главных «вокальных» людей. Мы иногда немного путаем, считая лидером того, кто набирает много очков. Это абсолютно не так. Лидером может быть игрок, который вообще не выходит на площадку. Поэтому тем, кто меньше «заигран» в сборной, я бы посоветовал ни в коем случае не «отходить в сторону». На чемпионате Европы вся команда будет делать одно общее дело», – приводит слова Кириленко «Советский спорт».

Кириленко: ждём выступление сборной России на Евробаскете не без опасений
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед Андрей Воронцевич Андрей Кириленко Виталий Фридзон Никита Курбанов Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
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