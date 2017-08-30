«Милуоки» в связи с пятидесятым сезоном в НБА проведёт матч на старой арене

Предстоящий регулярный чемпионат станет для «Милуоки Бакс» пятидесятым в НБА. В этой связи, руководство клуба приняло решение провести один из матчей сезона на старой арене MECCA, на которой команда из Висконсина выступала в период с 1968 по 1988 годы.

Встреча на арене MECCA состоится 26 октября, тогда «Милуоки» проведёт матч с «Бостоном». Кроме того, этот поединок «Бакс» проведут в классической форме, похожей на ту, в которой команда играла на рубеже 60-х — 70-х годов минувшего столетия.

За время выступлений в НБА команда один раз становилась чемпионом (1971), дважды выигрывала конференцию (1971, 1974), и тринадцать раз становилась победителем дивизиона.

Соответствующая форма представлена на официальной странице клуба в "Твиттере".