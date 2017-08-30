Айзея Томас: я не калека и вернусь на площадку таким же, каким был

Обменянный из «Бостон Селтикс» в «Кливленд Кавальерс» разыгрывающий Айзея Томас уверен, что травма бедра не скажется на его выступлениях в предстоящем сезоне.



«Я не калека. Вернусь на площадку таким же, каким был. Никогда не было даже намёка на то, что я могу не вернуться на площадку или что травма серьёзно повлияет на мою карьеру. Возможно, у меня не получится выйти на паркет в предстоящем сезоне так скоро, как хотелось бы, но я вернусь и буду прежним. Ни один доктор не утверждал обратного», – цитирует Томаса ESPN.