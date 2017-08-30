Капитаны нескольких сборных пожаловались ФИБА на мяч Евробаскета-2017

Капитаны нескольких сборных, участвующих в Евробаскете-2017, обратились с отрытым письмом к ФИБА, указывая на недостатки официального мяча турнира.



«Хотим проинформировать вас о том, что получили множество жалоб от партнёров по команде и других игроков относительно изменений в текстуре поверхности мяча. Предложенная производителем прошлым летом новинка стала причиной проблем. Особенно явно они проявляются в конце матчей, когда мяч становится влажным», – написано в обращении.



Письмо подписали, в частности, форвард сборной Франции Борис Диао, форвард сборной Италии Луиджи Датоме, форвард сборной Израиля Омри Касспи, лёгкий форвард сборной Венгрии Адам Ханга.